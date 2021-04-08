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Шоу-бизнес

Ответ критикам: Хлое Кардашьян показала свою фигуру, снявшись на видео топлес без фильтров

8:49 8 апреля 2021
Хлое Кардашьян

Телезвезда, бизнес-леди, модель и светская львица Хлое Кардашьян ответила критикам после того, как в сеть просочилось ее неотредактированное фото в бикини, которое резко отличается от тех гламурных снимков, которые она сама публикует в соцсетях. Снимок вызвал большой резонанс. А семья Кардашьян сейчас всеми силами пытается удалить его из интернета.

Теперь 36-летняя Хлое поделилась видео, где она снялась топлес, демонстрируя свою фигуру. Кардашьян говорит, что так она выглядит по-настоящему – без фотошопа и без фильтров. «Привет ребята, это я и мое тело…», - написала Хлое. Она отметила, что фото, которое было опубликовано на этой неделе, прекрасно, но, когда кто-то фотографирует вас в нелестном ракурсе и при плохом освещении, вы имеете полное право попросить его не показывать его всему миру.

Кардашьян отметила, что находится под постоянным давлением и почти всю свою жизнь является объектом пристального внимания. Что ее и так постоянно критикуют, называя «самой уродливой» их пяти сестер Кардашьян-Дженнер, а также распространяя слухи о том, что она делала операции по удалению жира. Все это влияет на ее психическое здоровье.

«Это почти невыносимо - пытаться соответствовать невозможным стандартам, которые общество установило для меня. Уже более десяти лет каждый недостаток и несовершенство на фотографиях подвергается микроанализу и высмеивается до мельчайших деталей. И мир напоминает мне о них каждый день», – написала обиженная Хлое.

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