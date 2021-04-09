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Шоу-бизнес

Jerry Heil выпустила новый альбом «Особисте» о своих интимных переживаниях

15:21 9 апреля 2021
Jerry Heil

В пятницу, 9 апреля, вышел новый мини-альбом украинской певицы Яны Шамаевой, известной как Jerry Heil. Альбом называется «Особисте». В нем певица экспериментирует с интимной лирикой, в основе которой истории из собственного опыта.

«Большинство песен ждали публикацию 2−3 года! Альбом вышел трехъязычным», — написала певица в Instagram.

В альбоме шесть треков. Они написаны в тандеме с неизменным саунд-продюсером Романом Череновым (Morphom). Поэтому стилистически звучание осталось фирменным. К каждому треку Jerry Heil добавила комментарий с ключами и разгадками к смыслу песни.

В треке «Девочка-любовь» певица рассказала об отношениях и испытаниях.

В песне «Не ори, мам» исполнительница «соблазнила» женатого.

В альбом также вошли «Овердружба недосекс», LULLABY («Колыбельная»), «Голой!

Напомним, месяц назад у Jerry Heil были проблемы с голосом. По мнению певицы, это произошло из-за сильных переживаний, которые она держала в себе.

Фото Instagram/thejerryheil

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