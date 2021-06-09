Чекала сім місяців: Квіткова похвалилася королівським подарунком від Добриніна
Український телеведучий Микита Добринін, якого раніше піддали критиці за участь в російському шоу «Холостяк», перед народженням первістка подарував дружині Даші Квіткова автомобіль. Про це вона повідомила в своєму Instagram.
«7 місяців очікування і ось… Вона Mercedes-Benz GLE 2021 року. Тільки з салону. Зроблена на замовлення», — написала Квіткова та розмістила відео з новим авто.
Вона зазначила, що мріяла про бежевий салон, але він виявився чорним. «Це навіть на краще», - вважає щаслива володарка.
Підписники теж так вважають: «Колір салону подвійно оціните після народження сина», - написали в одному коментарі.
Відео з салону опублікував також Микита Добринін.
«Нарешті-то твоя чорна ракета вже тут. Вітаю, малятко. Дякую за щастя, яке даруєш мені, і диво, яке створюєш всередині», - написав він.
В Україні ціни на Mercedes-Benz GLE перевищують 2 млн грн.
Нагадаємо, Микита Добринін вже підібрав автомобіль і для ненародженої дитини.
Фото Instagram kvittkova470
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