Чекала сім місяців: Квіткова похвалилася королівським подарунком від Добриніна

Український телеведучий Микита Добринін, якого раніше піддали критиці за участь в російському шоу «Холостяк», перед народженням первістка подарував дружині Даші Квіткова автомобіль. Про це вона повідомила в своєму Instagram.

«7 місяців очікування і ось… Вона Mercedes-Benz GLE 2021 року. Тільки з салону. Зроблена на замовлення», — написала Квіткова та розмістила відео з новим авто.

Вона зазначила, що мріяла про бежевий салон, але він виявився чорним. «Це навіть на краще», - вважає щаслива володарка.

Підписники теж так вважають: «Колір салону подвійно оціните після народження сина», - написали в одному коментарі.

Відео з салону опублікував також Микита Добринін.

«Нарешті-то твоя чорна ракета вже тут. Вітаю, малятко. Дякую за щастя, яке даруєш мені, і диво, яке створюєш всередині», - написав він.

В Україні ціни на Mercedes-Benz GLE перевищують 2 млн грн.

Нагадаємо, Микита Добринін вже підібрав автомобіль і для ненародженої дитини.

Фото Instagram kvittkova

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