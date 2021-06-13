26.93 / 27.13 32.65 / 33.03
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Розлучення далося нелегко? Вакарчука помітили в компанії симпатичних дівчат

18:35 13 червня 2021
Вакарчук і Ко

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьова, вже розважається в компанії молодих дівчат. Фото з'явилося в Instargam фанаток співака, які «випадково» зустрілися з ним в мальовничому ресторані Луцька.

Звичайно, музикант не відмовив собі в задоволенні відпочити в компанії молодих дівчат.

У Луцьку Вакарчук опинився в рамках туру його проекту «Оранжерея».

Звертає увагу той факт, що фото були зроблені 11 червня, але виставлені в Instagram тільки на наступний день, тобто після заяви Вакарчука про його розлучення.

Нагадаємо, автор пісень і продюсер Євген Рибчинський вже дорікнув лідера «Океану Ельзи» Святослава Вакарчука за розлучення з дружиною, яка багато в чому забезпечила зоряну кар'єру Вакарчука, і тому вчинок музиканта зараз виглядає як невдячність.

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Світлана Лобода

Лобода швидко знайшла заміну своєму продюсеру Крапивіній

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Таюне

Підкреслила недоліки фігури: «дружину» Олега Винника Таюне розкритикували за невдалий наряд

Анжеліка Сраб'янц

Було велике кохання: в Стамбулі загадково розбилася на смерть українська модель

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.