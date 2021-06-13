Розлучення далося нелегко? Вакарчука помітили в компанії симпатичних дівчат

Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який розлучився зі своєю дружиною Лялею Фонарьова, вже розважається в компанії молодих дівчат. Фото з'явилося в Instargam фанаток співака, які «випадково» зустрілися з ним в мальовничому ресторані Луцька.

Звичайно, музикант не відмовив собі в задоволенні відпочити в компанії молодих дівчат.

У Луцьку Вакарчук опинився в рамках туру його проекту «Оранжерея».

Звертає увагу той факт, що фото були зроблені 11 червня, але виставлені в Instagram тільки на наступний день, тобто після заяви Вакарчука про його розлучення.

Нагадаємо, автор пісень і продюсер Євген Рибчинський вже дорікнув лідера «Океану Ельзи» Святослава Вакарчука за розлучення з дружиною, яка багато в чому забезпечила зоряну кар'єру Вакарчука, і тому вчинок музиканта зараз виглядає як невдячність.

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