Не коронавірус: названа причина смерті Григорія Чапкіса

Незважаючи на госпіталізацію в грудні минулого року з двобічною пневмонією, причиною смерті прославленого хореографа став Григорія Чапкіса став не коронавірус або інші захворювання. Про це заявив його син Грег, пише ТСН .

За словами Грега, танцюрист пішов з життя через вік. Він планує прилетіти на похорони.

«У 22 з чимось (час смерті. — Авт.). Ми все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки людині, все почало відмовляти. Він тримався добре. Він старенький, це муки», — сказав Грег Чапкіс.

В останні дні поруч з Григорієм була його дочка Лілія і дружина Міла.

«Ще не визначилися, що і як. Там сестра з ним поруч зараз. Дружина Міла була поруч, допомагала весь цей час. Вона молодець», — зазначив син хореографа.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Чапкіс був госпіталізований в лікарню з двобічною пневмонією. 29 грудня його син повідомив, що батька виписали додому. Однак уже 6 січня він повідомив, що хореографа знову госпіталізували. У коментарі журналістам сам Чапкіс розповів, що лікарі визнали його стан небезпечним і направили на лікування в «Феофанію». У лютому він знову потрапив в реанімацію. У хореографа скувало спину і ноги.

Фото скрін відео YouTube

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