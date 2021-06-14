Вагітна дружина Віктора Павліка відсвяткувала день народження і відправилася в пологовий будинок

Дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка очікує первістка, 13 червня відзначила день народження, а наступного дня вирушила до пологового будинку, у неї почали відходити води.

Незважаючи на останній термін вагітності, Катерина у свій день народження вирішила не сидіти вдома, а влаштувала сімейне свято в ресторані. Іменини відзначили у вузькому колі. Перед цим Катя зробила святкову укладку, манікюр, вибрала ошатне плаття.

У Мережі Катя показувала, як готується до свята і до появи малюка. Вона була впевнена, що він з'явиться на світ саме після дня народження. Наступного дня Катерина з Віктором вирушили в пологовий будинок. Правда, там вона на довго не затрималася, відпросилася на годину додому, щоб привести себе в порядок перед появою малюка і взяти необхідні речі.

Катерина з Віктором підготували для сина все необхідне: заздалегідь купили речі, коляску, автокрісло, ліжечко.

Пара заздалегідь визначилася з ім'ям для сина — хлопчика назвуть Михайлом.

Для Каті це буде перша дитина. Для 56-річного Віктора — четверта. Від попередніх шлюбів у артиста є син Олександр і дочка Христина. Молодший син Павло пішов з життя влітку минулого року після тривалої боротьби з онкологією.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Віктор Павлік присвятив майбутньому сину зворушливий кліп «Татова колискова».

фото Instagram.com/repyahovakate

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