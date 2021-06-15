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«Дуже схожий на мене»: Віктор Павлік прокоментував народження сина

10:23 15 червня 2021
Віктор Павлік та Катерина Репяхова

55-річний співак Віктор Павлік та його 27-річна дружина Катерина Репяхова стали батьками. Їхній син з'явився на світ 15 червня о 2:40. Про це щасливі батьки повідомили в Інстаграм і показали перше фото з новонародженим Михайлом.

«ФАКТИ» привітали Віктора з народженням сина. Вранці артист зізнався, що його переповнюють емоції.

«Я був поруч з Катею, всю ніч не спали. Тільки під ранок трохи вдалося заснути. Емоції зашкалюють. З Катею і малюком все добре. Син дуже схожий на мене», — розповів Віктор «ФАКТАМ».

Він був з дружиною під час потуг, підтримував її в палаті. Але на самих пологах не був присутній. Каже, не наважився. Але був весь час поруч в коридорі, буквально в двох метрах.

Нагадаємо, напередодні, 13 червня, Катерина відсвяткувала в ресторані день народження. А наступного дня у неї почали відходити води. Вночі дружина Павліка народила здорового сина.

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«Дуже схожий на мене»: Віктор Павлік прокоментував народження сина

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