Анну Сєдокову в Греції вразила небезпечна хвороба

Співачку Анну Сєдокову, яка разом з чоловіком Янісом Тіммою та дітьми проводить відпустку в Греції, вразила небезпечна хвороба. Відпочинок на мальовничому острові Міконос був затьмарений раптовим проявом жахливої алергії. Про хворобу Анна розповіла в Інстаграм.

«Кропив'янка відвідала нас на Міконосі. Я вирішила більше не вживати жорсткі ліки. Так як вони повільно вбивають мене і садять імунітет. Вирішила перемагати хворобу сама. Сьогодні вранці я прокинулася від того, що задихаюся. Це називається набряк Квінке. Коли внутрішні органи набрякають, і тобі стає важко дихати. В цьому випадку потрібно терміново ставити укол. Безумовно, потрібно порадитися з лікарем!», — розповіла Анна і показала моторошне фото.

Укол їй зробив Яніс, добре, що з собою були ліки. За словами Анни, після цього набряк спав, тіло перестало горіти вогнем. Співачка каже, що тепер їй не можна з'являтися на сонці. Але навіть до цієї ситуації вона підійшла з гумором.

«Обличчя опухає, зате губи як після уколів. Ще підборіддя опухає, і витягується овал обличчя. Одні бонуси, виходить», — пожартувала співачка.

У Греції вона відпочиває з донькою Монікою, яка живе з батьком в США. Він заборонив вивозити дитину в Росію і публікувати фото. Анна змушена проводити час з дочкою на нейтральній території.

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