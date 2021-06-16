Ані Лорак показала, що має бути в гардеробі кожної дівчини

Ані Лорак дуже полюбилася чорна міні-сукня, яку вона вперше одягла на 10-й день народження дочки Софії. Такий висновок можна зробити з нового поста співачки в Instagram.

«Маленька чорна сукня — must have кожної дівчини. Як вважаєте?», — завела вона розмову з фоловерами.

«Чорний колір — це ідеал. Він всім пасує», «Красуня в маленькій чорній сукні», «Вам дуже пасує ця чорна сукня», — відреагували вони.

Справедливості заради варто відзначити, що співачці йде і біле вбрання. Так, нещодавно захват фанів викликав її білосніжний костюм з звуженими штанами. У ньому вона з'явилася на церемонії вручення премії Family Awards 15 червня .

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