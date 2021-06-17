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Стала схожа на Повалій або травесті-діву Монро: Лесю Никитюк розкритикували за «нові губи»

14:47 17 червня 2021
Леся Никитюк

Українська телеведуча Леся Никитюк любить дивувати своїх шанувальників, публікуючи в Instagram забавні і веселі пости, як, наприклад, той, де вона висміяла злам свого аккаунту.

Та не завжди її жарти викликають захоплення у фоловерів. Так, пару годин тому вона виклала в Instagram ефектне фото — телеведуча позувала з красивою салонною укладкою. «Ніс і губи зробила сама, ну, а волосся довіряю професіоналам», — написала незаміжня зірка.

Після цього дружний хор шанувальників Лесі розпався на дві частини: одні за звичкою продовжили хвалити свою улюбленицю, інші ж висловили те, що подумали про новий «лук» телеведучої.

Раніше Леся Никитюк поцікавилася у фоловерів, що, на їхню думку, не так на її фото. Думки передплатників розділилися, а один з них припустив, що телеведучу покусали бджоли.

Фото Лесі Никитюк з соціальних мереж.

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