Зеленський попрощався з Чапкісом: від коментарів президент відмовився

У Києві, в Національній філармонії, прощаються з легендарним танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня. Біля будівлі вишикувалася велика черга бажаючих провести в останню путь знаменитого хореографа.

Попрощатися з Чапкісом приїхав Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття родичам артиста. Вшанував пам'ять хореографа, постоявши біля труни, і незабаром покинув Філармонію через чорний вихід. Від коментарів пресі Зеленський відмовився.

Нагадаємо, Володимир Зеленський був учасником шоу «Танці з зірками», а Григорій Миколайович був суддею проекту.

З Чапкісом прощаються численні шанувальники, вихованці, а також діти, онуки й родичі шанують пам'ять народного артиста України, серед них син Грег Чапкіс, дочка Лілія, внучка Анна Сафрончик.

У залі встановлена книга пам'яті, де всі бажаючі можуть поділитися спогадами про знаменитого артиста.

Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі.

Нагадаємо, Григорію Миколайовичу був 91 рік. У грудні він переніс двостороннє запалення легенів і йшов на поправку. У березні його син Грег прилітав з США, показував, як вони разом проводили час. Але незабаром знаменитий хореограф знову опинився в лікарні.

Всі подробиці про життя і творчість Григорія Чапкіса читайте в матеріалі «ФАКТІВ».

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Миколайович розкрив подробиці свого життя, згадував про важке дитинство і шляху до успіху, коханих жінок і світові гастролі.

фото СТРАНА.ua

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