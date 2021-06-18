Зеленський попрощався з Чапкісом: від коментарів президент відмовився
У Києві, в Національній філармонії, прощаються з легендарним танцюристом і хореографом Григорієм Чапкісом, який пішов з життя 13 червня. Біля будівлі вишикувалася велика черга бажаючих провести в останню путь знаменитого хореографа.
Попрощатися з Чапкісом приїхав Володимир Зеленський. Президент висловив співчуття родичам артиста. Вшанував пам'ять хореографа, постоявши біля труни, і незабаром покинув Філармонію через чорний вихід. Від коментарів пресі Зеленський відмовився.
Нагадаємо, Володимир Зеленський був учасником шоу «Танці з зірками», а Григорій Миколайович був суддею проекту.
З Чапкісом прощаються численні шанувальники, вихованці, а також діти, онуки й родичі шанують пам'ять народного артиста України, серед них син Грег Чапкіс, дочка Лілія, внучка Анна Сафрончик.
У залі встановлена книга пам'яті, де всі бажаючі можуть поділитися спогадами про знаменитого артиста.
Григорія Чапкіса поховають на Байковому кладовищі.
Нагадаємо, Григорію Миколайовичу був 91 рік. У грудні він переніс двостороннє запалення легенів і йшов на поправку. У березні його син Грег прилітав з США, показував, як вони разом проводили час. Але незабаром знаменитий хореограф знову опинився в лікарні.
Всі подробиці про життя і творчість Григорія Чапкіса читайте в матеріалі «ФАКТІВ».
В інтерв'ю «ФАКТАМ» Григорій Миколайович розкрив подробиці свого життя, згадував про важке дитинство і шляху до успіху, коханих жінок і світові гастролі.
фото СТРАНА.ua186
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