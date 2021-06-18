«Ти, звичайно, змужнів»: Ліза та Гаррі Галкіни зачитали зворушливий реп до ювілею гумориста

Син гумориста Максима Галкіна Гаррі, який раніше вчив батька правильно читати реп, разом з сестрою Лізою привітав тата з днем народження. Репом.

Відео, зняте у дворі перед будинком Пугачової і Галкіна у селі Грязі, іменинник, якому 18 червня виповнилося 45 років, виклав в Instagram. Брат з сестрою, вітаючи батька, співали, що він виріс, змужнів і змінився, і що він став «зразком для наслідування, вірним і сильним».

Є в пісні і такі рядки: «Ми такі раді бути твоїми, твоїми дітьми».

Потрапила на відео і Алла Пугачова, яка просила її не знімати, але все ж підійшла до чоловіка і дітей, яких він обіймав, дякуючи за привітання.

У коментарях під цим постом відзначилися багато зірок шоубізу — Наташа Корольова, Глюкоза, Евеліна Бльоданс, Світлана Лобода… А композитор Ігор Ніколаєв назвав виступ дітей «привітанням-мрією».

Нещодавно Максим Галкін поділився у мережі фотографією з Аллою Пугачовою, яка, на думку деяких фоловерів, виглядала навіть молодшою за чоловіка.

Фото — скріншот.

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