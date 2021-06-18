«Уже вдома»: Репяхова з сином Павлика виписалися з пологового будинку

Дружину українського співака Віктора Павліка Катерину Репяхову, яка подарувала йому сина Михайла, виписали з пологового будинку. З цього приводу Катерина, яка досягає успіху у блогерстві, похвалилася в сторіз величезним букетом квітів від вдячного чоловіка.

За її словами, вона спеціально нікому не говорила про виписку з пологового будинку, оскільки не хотіла бути в центрі уваги преси.

«Навмисно нікому не говорила про виписку, бо не хотіла, щоб приїжджали журналісти. Я знаю, що багато хто хотів і питав. Максимально намагалася не афішувати це, і слава Богу, нікого не було. Зараз ми вже вдома, а Мишко у себе в ліжечку», — каже Катя в кадрі.

Дитяча

Нагадаємо, обличчя новонародженого сина Катерина поки не показує навіть під смайликом.

фото instagram.com/repyahovakate/

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