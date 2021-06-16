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«Стало гірше»: дружина Павліка, яка народила сина, стривожила повідомленням з лікарні

17:46 16 червня 2021
Віктор Павлік з дружиною і новонародженим сином

Дружина Віктора Павліка, яка подарувала йому 15 червня сина Михайла, стривожила повідомленням з лікарні. У Інстаграм вона повідомила, що почувається недобре і лежить під крапельницею. Пізніше обіцяла вийти на зв'язок і розповісти про своє самопочуття.

«Мені стало гірше», — підписала Катерина фото з лікарні.

Через 20 хвилин після пологів Катерина опублікувала фото з сином. Віктор Павлік розповів, що все пройшло добре. Пізніше Катерина зняла відео в палаті, розповіла, що приходить до тями після пологів і відчуває себе щасливою. Обіцяла поділитися подробицями.

Судячи з публікацій Віктора Павліка, він зараз не поруч з Катериною, зайнятий роботою.

Раніше в коментарі «ФАКТАМ» артист розповів, що новонароджений син є його копією.

А Катерина «розсекретила» параметри сина і показала подарунок від чоловіка.

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