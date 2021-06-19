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Шоу-бізнес

Тіна Кароль вразила небезпечними трюками на мотоциклі

10:11 19 червня 2021
Тіна Кароль

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно розповіла про почуття до співака Дана Балана, вразила своїх шанувальників екстремальними трюками. Відео було опубліковано на сторінці фан-клубу співачки в Instagram.

«Тіна Кароль пересіла на мотоцикл для трюків на сцені. Співачка продовжує підготовку сольного шоу для Atlas Weekend. Тіна Кароль репетирує шоу-номер на мотоциклі за участю чемпіона України і призера європейських змагань по стантрайдінгу- Андрія Головні. Кадри репетиції вийшли в третьому трейлері фільму підготовки поп-діви до грандіозного шоу на фестивалі Atlas Weekend. Для виконання однієї з пісень Тіна стає на сидінні газуючого на швидкості мотоцикла», — йдеться в повідомленні фан-клубу.

Так, планується, що Андрій Головня виконуватиме на сцені складні трюки на мотоциклі разом зі співачкою.

Також співачка готується до водного шоу-номеру в концерті. Тіна тестує унікальну технологію Kinekt (трансляцію лайф ефіру) на відображенні водоспаду, який буде падати на сцені в одному з номерів. Така технологія візуальних спецефектів ще не застосовувалася в Україні.

Нагадаємо, Тіна Кароль буде хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2021, який пройде з 5 по 11 липня в Києві.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Тіна Кароль вирушила до Казахстану задля просування свого нового альбому «Красиво».

Фото: Instagram/_fantina

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