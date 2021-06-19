Тіна Кароль вразила небезпечними трюками на мотоциклі

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно розповіла про почуття до співака Дана Балана, вразила своїх шанувальників екстремальними трюками. Відео було опубліковано на сторінці фан-клубу співачки в Instagram.

«Тіна Кароль пересіла на мотоцикл для трюків на сцені. Співачка продовжує підготовку сольного шоу для Atlas Weekend. Тіна Кароль репетирує шоу-номер на мотоциклі за участю чемпіона України і призера європейських змагань по стантрайдінгу- Андрія Головні. Кадри репетиції вийшли в третьому трейлері фільму підготовки поп-діви до грандіозного шоу на фестивалі Atlas Weekend. Для виконання однієї з пісень Тіна стає на сидінні газуючого на швидкості мотоцикла», — йдеться в повідомленні фан-клубу.

Так, планується, що Андрій Головня виконуватиме на сцені складні трюки на мотоциклі разом зі співачкою.

Також співачка готується до водного шоу-номеру в концерті. Тіна тестує унікальну технологію Kinekt (трансляцію лайф ефіру) на відображенні водоспаду, який буде падати на сцені в одному з номерів. Така технологія візуальних спецефектів ще не застосовувалася в Україні.

Нагадаємо, Тіна Кароль буде хедлайнером музичного фестивалю Atlas Weekend 2021, який пройде з 5 по 11 липня в Києві.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Тіна Кароль вирушила до Казахстану задля просування свого нового альбому «Красиво».

Фото: Instagram/_fantina

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