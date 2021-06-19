Зважився після коронавіруса: 73-річний Михайло Шуфутинський знову готується стати батьком

73-річний російський виконавець шансону Михайло Шуфутинський за прикладом 75-річного Євгена Петросяна знову готується стати батьком. Про це пише «Собеседнік».

Артист вже виховав двох дорослих синів, народжених його другою дружиною Маргаритою Михайлівною, однак зупинятися на досягнутому не збирається. Виконавець суперхіта «Третье сентября» сподівається, що нинішня молода дружина, танцівниця балету Світлана Уразова, знову подарує йому радість батьківства.

«Звичайно, ми хочемо дітей! А хто не хоче? Всі хочуть! Ми активно працюємо над цим питанням. Кожен наш день починається з поцілунку. Я прокидаюся вранці і питаю у дружини: „Ти не хочеш мене поцілувати?“ Вона відповідає: „Звичайно, хочу!“ — і цілує. Ось у чому наш секрет щасливого життя», — відверто каже Михайло Захарович.

Заслужений артист сам з характером. Світлана Уразова цілком підтримує бажання свого чоловіка і робить все, щоб завагітніти. Однак кілька тижнів тому парі довелося взяти паузу: шансоньє захворів на коронавірус. Шуфутинський визнається, що перенести китайську заразу було не так просто, і в якийсь момент він став замислюватися про найгірше.

«У мене було значне ураження легень. Але нічого, витримали. Я заразився на одному із заходів. Там був весь шоу-бізнес, і багато хто потім захворів. Під час хвороби я схуд на шість кілограмів. До того ж у мене виникли ускладнення після ковіда. Я трошки накульгую досі. Але вже майже прийшов до тями», — зазначає Михайло Захарович.

Шуфутинський додав, що зараз він активно відновлюється і хоче схуднути, повідомляє «Собеседник». Щоранку артист починає зі спортзалу і басейну. Світлана ж Уразова, яка молодша за чоловіка майже на 30 років, у всьому його підтримує.

Нагадаємо, свою третю дружину популярний шансоньє вперше показав на шоу «Привіт, Андрій» у вересні 2020 року.

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