Сыну 75-летнего Евгения Петросяна Вагану исполнился годик. В честь праздника артист опубликовал редкий совместный снимок, взяв мальчика на руки.

При этом оба джентльмена одеты в классические черные костюмы.

Фото сына опубликовала и молодая мама Татьяна Брухунова, которая тоже родилась 13 марта.

«Найдется ли тот, кто сможет преподнести мне столь же бесценный подарок в день моего рождения, как это сделал сын?! Конечно, нет! Ваган родился 13 марта. У нас один День на двоих!», — написала она.

Счастливые родители произвели впечатление на фолловеров, и многие из них поспешили не только поздравить именинников с днем рождения, но и засыпать их комплиментами.

«Поздравляю вас! Ваган — сладкий пирожуля», «С днем рождения Вас, и малыша Ваганчика, бесконечного счастья», «Какая чудесная фотография», «Ничего себе! Здорово! С днем рождения вас обоих», «Потрясающее фото», — пишут поклонники в комментариях.

Напомним, долгое время ходили слухи, что ребенка для пары выносила суррогатная мама. Сама Брухунова многократно опровергала домыслы и заявляла, что родила сына сама. Она также заявила, что без негатива и с уважением относится к бывшей супруге Петросяна Елене Степаненко. А то, что между ними произошло, это жизненная ситуация.

Между тем, сама Степаненко, продолжает судиться за совместно нажитое с Петросяном имущество. Женщина намерена осудить больше половины собственности.

Фото Instagram/bruhunova, Instagram/petrosyanevgeny

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