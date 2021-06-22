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Шоу-бізнес

Лобода оголила груди заради реклами

3:02 23 червня 2021
Лобода

Співачка Світлана Лобода, від якої нещодавно пішла продюсерка Нателла Крапівіна, виклала у мережу свіжі фото, для яких вона позувала у елегантному брючному костюмі відомого бренду.

У Instagram співачка написала, що головне — хороший піджак, а все інше «додасться».

Світлана Лобода вдягнула піджак на голе тіло. А для однієї з фотографій вона його ще й розстібнула. На фото були видні груди співачки, яка не вдягала ліфчик на фотосессію.

Нещодавно сміливу фотосесію влаштовувала і співачка Марія Максакова, яка таким чином «знімала стрес» після участі у шоу Андрія Малахова. Над сміливим образом співачки працювала дизайнерка Аліса Толкачова. Максакова знялася у топі, зробленому з намиста, і блідо-бузковому пальто.

Фото Світлани Лободи з соціальних мереж.

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