Лариса Долина підхопила коронавірус: ЗМІ дізналися, що відбувається з відомою співачкою

Російська співачка Лариса Доліна, яка почала грати у театрі, давно не з'являється «на людях» — виявилося, що вона підхопила коронавірус.

Як пише «Стархит», запитання виникли після того, як співачка не прийшла на держіспит у Московському державному інституті культури, а спілкувалася зі студентами онлайн.

Близькі артистки не були відвертими щодо її стану, який, за чутками, був важким. Втім, пізніше стало відомо, що «корона» Доліної неважка. Видання, посилаючись на людей з оточення співачки, стверджує, що у неї кілька днів трималася невелика температура, слабкість, а також зник нюх.

«Тести показали наявність коронавирусної інфекції. Але вона протікає у легкій формі. Наразі з Долиною вже все у повному порядку, вона відчуває себе добре», — відзначило джерело.

Ларису Доліну не шпиталізовували — вона лікується вдома на самоізоляції. Співачка має намір утримуватися від відвідування публічних заходів певний час.

Раніше 65-річна співачка зізнавалася, що витратила на поліпшення своїх зовнішніх даних мільйон доларів. Вона схудла до 44 розміру одягу і стверджувала, що не робила пластичних операцій і не давала собі великих спортивних навантажень.

Нагадаємо, що Долина — фігурант баз «Міротвоца» за незаконні поїздки до окупованого Росією Криму, участь у спробах легалізації окупації, а також участь у пропагандистських заходах РФ.

Фото Лариси Доліної з соціальних мереж.

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