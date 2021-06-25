«Вирішили з Микитою продати нирку»: Квіткова та Добринін у шоці від вартості ремонту їхнього сімейного гніздечка

Екс-холостяку Микиті Добриніну, який вже придивляється машину для своєї майбутньої дитини, на яку вони чекають разом з Дар'єю Квітковою, схоже, доведеться почекати з коштовними покупками — пара «влипла» в ремонт і побачила рахунок…

Так, в Instagram Квіткова пожартувала, що вони з Микитою вирішили продати нирку, а то й не одну. «За підрахунками, ми могли б купити вже дві квартири у центрі. Око смикається. Радує тільки те, що ми вже на фініші і ось-ось заїдемо в будинок. Мотивацію і сили дає маленький хлопчик всередині», — пише Дарина. І додає, що з приводу продажу органів вона пожартувала.

Раніше Квіткова зізнавалася, що у плані ремонту з смаки з Микитою у них збігаються практично на 100 відсотків, і що їм не важко йти на компроміси, якщо раптом стільці комусь подобаються світліше, а кому-то темніше.

«Якщо питання стояло фінансове, ми знаходили менш витратний варіант, який влаштував би всіх. Ми прекрасно розуміли, що наш шлюб — це найважливіше», — писала Дарина і додавала, що ремонт — їхнє спільне просування до загальної мети, і що труднощі об'єднують і роблять їх більш стійкими до стресів.

Доречи, будинок, який купила пара, знаходиться у 20 хвилинах їзди від центру Києва.

Втім, схоже, що парі вистачить і на ремонт, і на інші покупки — нещодавно Квіткова похвалилася, що Добринін перед народженням первістка подарував їй автомобіль.

Фото зі сторінки Дарини Квіткова в соцмережах.

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