«Порву на шматки»: Кіркоров пояснив, чому вплутався у скандал з Крапівиною

Популярний російський співак Філіп Кіркоров, внесений до «чорного списку» осіб, що загрожують національній безпеці України, виправдався за гучний скандал з колишнім продюсером Світлани Лободи і заявив, що не збирався нікого «громити». Все, що хотів поп-король сказати в історії з Нателлою Крапівиною, він нібито вже сказав, заявив він виданню «Собеседник».

«Я нікого не чіпаю першим. Живу собі, як живу. А якщо людям не дає спокою моє життя, моя дружба з кимось, або любов, або стосунки, то це не мої проблеми. Я — доброї душі людина: біла і пухнаста», — зазначив Кіркоров.

Філіп Бедросович заявив, що буде і надалі відстоювати свою честь і гідність і обіцяє ворогам серйозну розправу, якщо вони знову спробують його зачепити.

«Якщо мене зачіплять або мою сім'ю, я порву на шматки. Я нікому не дозволю щось сказати проти мене, моїх друзів або сім'ї», — пригрозив артист недоброзичливцям.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому скандал між Кіркоровим і Нателлою Крапівиною розколов шоу-бізнес. Під постами співака і продюсера розгорнулися гарячі баталії за участю зіркових колег.

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