«Кіркоров тепер буде працювати на СБУ»: в мережі бурхливо обговорюють скандальне рішення спецслужби

Рішення СБУ виключити російського співака Філіпа Кіркорова зі списку артистів, яким заборонений в'їзд в Україну, викликало обурення в українців.

У мережі активно коментують дії спецслужби, в результаті яких артиста, який відомий антиукраїнською позицією, виключили з «чорного списку».

Кілька коментарів до цієї новини з Telegram-каналу Інсайдер UA: «Комусь із верхівки СБУ співатиме, значить, на днюху», «Я завжди намагався якось пояснити дії влади — але це вже занадто», «Тихо, тихо ви! Кіркоров тепер буде працювати на СБУ! Вивідає секрет крему Пугачової».

Гнівні коментарі залишені і в Facebook Міністерства культури і інформаційної політики: «За Філіпа Бедросовича, вам як дякувати, гімном або бензином?», «Якого біса? Став бажаним? «

Нагадаємо, після внесення в «чорний список» Кіркоров заспівав «Рідна мати моя, ти ночей не доспала …»

Фото: соцмережі

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