Дякую за любов: Кіркоров подякував українцям за виключення його з «чорного списку»

Скандальний російський співак Філіп Кіркоров, ім'я якого раптом виключили з «чорного списку» Міністерства культури України, подякував за це шанувальників. Він записав звернення до них в соцмережі, заявивши, що його «переповнює почуття гордості і радості».

«Спасибі всім шанувальникам з України за любов, яка веде мене і допомагає вже майже 40 років у творчому житті. Мене захоплює справжня народна любов. Які чудеса вона творить», — заявив Кіркоров, знову повторивши меседж про право кожної людини самостійно вирішувати, що йому слухати і дивитися, а «музика і політика не можуть і не повинні стикатися».

Сам він сприйняв рішення Києва не інакше, як «соломинку дружби», яку Україна нібито простягнула Росії.

«Тепер у кожному будинку України можуть звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу», — радіє «кримнашист».



В кінці свого звернення співак висловив надію, що незабаром зможе зустрітися з українськими шанувальниками на живих концертах.

Нагадаємо, прохання СБУ виключити Філіпа Кікорова зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України, буквально підірвала мережу, викликавши безліч їдких коментарів. У відповідь Кіркоров вирішив довести свою любов до України, виконавши пісню «Рідна мати моя …».

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