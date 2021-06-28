27.21 / 27.45 32.43 / 32.84
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Дякую за любов: Кіркоров подякував українцям за виключення його з «чорного списку»

19:32 28 червня 2021
Спасибі за любов: Кіркоров подякував українцям за виключення його з «чорного списку»

Скандальний російський співак Філіп Кіркоров, ім'я якого раптом виключили з «чорного списку» Міністерства культури України, подякував за це шанувальників. Він записав звернення до них в соцмережі, заявивши, що його «переповнює почуття гордості і радості».

«Спасибі всім шанувальникам з України за любов, яка веде мене і допомагає вже майже 40 років у творчому житті. Мене захоплює справжня народна любов. Які чудеса вона творить», — заявив Кіркоров, знову повторивши меседж про право кожної людини самостійно вирішувати, що йому слухати і дивитися, а «музика і політика не можуть і не повинні стикатися».

Сам він сприйняв рішення Києва не інакше, як «соломинку дружби», яку Україна нібито простягнула Росії.

«Тепер у кожному будинку України можуть звучати мої пісні, по телебаченню можуть транслювати мої шоу», — радіє «кримнашист».

В кінці свого звернення співак висловив надію, що незабаром зможе зустрітися з українськими шанувальниками на живих концертах.

Нагадаємо, прохання СБУ виключити Філіпа Кікорова зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України, буквально підірвала мережу, викликавши безліч їдких коментарів. У відповідь Кіркоров вирішив довести свою любов до України, виконавши пісню «Рідна мати моя …».

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мішина та Еллерт

Був п'яний і цілуватися з Мішиною не хотів: Еллерт розповів, що насправді відбувалося на зйомках «Холостячки»

Хорватія&nbsp;— Іспанія

Хорватія — Іспанія — 1:1: онлайн відео голів матчу 1/8 фіналу Євро-2020

Спасибі за любов: Кіркоров подякував українцям за виключення його з «чорного списку»

Дякую за любов: Кіркоров подякував українцям за виключення його з «чорного списку»

Лев

Сильні і безстрашні: названі три знаки Зодіаку, яким усе до снаги

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.