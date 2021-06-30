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«Суперзірка з минулого чи інтерв'юер»: блогер образив Машу Єфросиніну

11:26 30 червня 2021
Маша Єфросиніна

Відома ведуча Маша Єфросиніна, яка відзначила нещодавно 42-й день народження, образилася на блогера Олексія Дурнєва. Причиною стала його відповідь на запрошення на інтерв'ю. За словами Маші, блогер спочатку погодився прийти до неї на «Іспит», вони обговорювали умови. І раптом в Інстаграм Олексій, відповідаючи на питання своїх підписників, написав, що не піде, тому що не може визначитися, хто така Маша Єфросиніна — «суперзірка з минулого чи інтерв'юер». Такий вислів зачепив телеведучу, вона звернулася до Дурнєва в Інстаграм.

«Я ніколи не приховувала, що дуже хочу взяти у вас інтерв'ю, тому що ви для мене вкрай цікава людина. Ви своїм прикладом показуєте, що ніколи не пізно почати все з нуля, що людина може трансформуватися, що кожен має право проявлятися так, як він хоче, і досягати в цьому успіху. І тут раптом, коли ви надсилаєте нам свої голосові і погоджуєтеся прийти восени на інтерв'ю, викладаєте ось таку відповідь і ображаєте мене, реально ображаєте», — обурилася Єфросиніна.

Вчинок Дурнєва вона вважає низьким, не чоловічим.

«Якщо я вас так сильно дратувала, якщо ви дозволяєте собі ось так про жінку висловлюватися, тоді просто не приходьте. Я добу намагаюся зрозуміти, навіщо так принижувати. Це якось низько, Льоша. Прикро, прикро, не по-чоловічому, якось не по-пацанськи. Чесно я вам скажу», — сказала Маша.

Дурнєв поки на звернення телеведучої не відреагував.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна стала популярною після шоу «Підйом» на Новому каналі, яке вела з Юрієм Горбуновим.

Зараз вона веде своє шоу «Іспит» в YouTube, гостями якого стають знаменитості.

Нещодавно Маша погуляла на дні народження колеги Сергія Притули, якому виповнилося 40 років.

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