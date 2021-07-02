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«Красуні-милашки»: Настя Каменських у бікіні з подружкою-білявкою зачарувала шанувальників

8:24 2 липня 2021
Каменських

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка через роботу рідко бачить свого чоловіка Потапа, продовжує розповідати у своєму Instagram про «трудові будні» та навколишнє середовіще.

Напередодні дівчина показала, як рятується від виснажливої спеки у себе в басейні на території їхнього з Потапом заміського будинку. При цьому Настенька залізла у воду не одна, а захопила з собою подружку — білосніжну собачку породи бішон фрізе на прізвисько Мімі.

І поки Настя сиділа у прохолодному басейні, її подружка — натуральна блондинка — розмістилася поруч з господинею, висловлюючи всім своїм видом любов та відданість.

«Умиротворений ранок, плавно перетікає у день», — підписала фото співачка, не забувши нагадати про свій майбутній концерт — поєднала приємне з ненав'язливою рекламою.

Шанувальники Насті оцінили красу співачки та її милого песика.

Нагадаємо, нещодавно Настя розповіла, як іноді розслабляється. Співачка зізналася, що буває у казино Монако або Лас-Вегаса. Грає там по 4−5 годин, але уникає великих програшів.

Фото Instagram / kamenskux

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