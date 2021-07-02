«Хлопець обідає»: дружина Віктора Павлика показала, як годує грудьми новонародженого сина

Дружина українського музиканта Віктора Павліка Катерина Репяхова продовжує ділитися в Instagram подробицями догляду за маленьким сином, який з'явився лише півмісяця назад. Молода матуся навіть зважилася на те, щоб опублікувати фото годування Мишка.



Звичайно, жінка не стала показувати весь процес. На знімку зі сторіс не видно подробиць, а на відео глядачам тільки зрозуміло, що малюк знаходиться у грудях, під спеціально одягненим для цього процесу одягом.

Крім реклами різних товарів, Репяхова в акаунті розповіла, що малюк їсть досить повільно — до 2 годин. Це трохи стурбувало молоду маму, тому вона запитала поради у шанувальників. Але фоловери переконали Катерину, що процес грудного вигодовування може й справді займати певний час. Так новонароджені відчувають матір.

Нагадаємо, син Віктора Павліка та Катерини Репяхової народився 15 червня. Пологи були партнерські, як і передбачалося. Павлік підтримав дружину у такий відповідальний момент. Ім'я дитині придумали заздалегідь.

Фото Instagram / repyahovakate

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