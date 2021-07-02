27.18 / 27.41 32.15 / 32.54
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Хлопець обідає»: дружина Віктора Павлика показала, як годує грудьми новонародженого сина

10:20 2 липня 2021
Павлик з дружиною

Дружина українського музиканта Віктора Павліка Катерина Репяхова продовжує ділитися в Instagram подробицями догляду за маленьким сином, який з'явився лише півмісяця назад. Молода матуся навіть зважилася на те, щоб опублікувати фото годування Мишка.

Звичайно, жінка не стала показувати весь процес. На знімку зі сторіс не видно подробиць, а на відео глядачам тільки зрозуміло, що малюк знаходиться у грудях, під спеціально одягненим для цього процесу одягом.

Крім реклами різних товарів, Репяхова в акаунті розповіла, що малюк їсть досить повільно — до 2 годин. Це трохи стурбувало молоду маму, тому вона запитала поради у шанувальників. Але фоловери переконали Катерину, що процес грудного вигодовування може й справді займати певний час. Так новонароджені відчувають матір.

Нагадаємо, син Віктора Павліка та Катерини Репяхової народився 15 червня. Пологи були партнерські, як і передбачалося. Павлік підтримав дружину у такий відповідальний момент. Ім'я дитині придумали заздалегідь.

Фото Instagram / repyahovakate

220

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Каменських

«Красуні-милашки»: Настя Каменських у бікіні з подружкою-білявкою зачарувала шанувальників

Леся Никитюк

«Коли весілля?»: Леся Никитюк сказала «так» екс-холостяку Заливако

Криниця

В Одеській області батько і 9-річна дитина впали у колодязь зі сміттям та загинули

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.