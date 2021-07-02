Кардинально змінив імідж і став лікарем: Віталій Козловський випустив новий кліп

Популярний співак Віталій Козловський, який перефарбувався в блондина, показав, заради чого зважився на зміну іміджу. Артист презентував кліп на пісню «Доктор».

Відео починається зі скандалу на весіллі — наречений і наречена рвуть стосунки просто в день торжества. У цій роботі Козловський торкнувся тема аб'юзу в стосунках.

«Я вже звик до того, що я блондин. Мене перефарбували місяць тому. Це була ідея режисера нового кліпу на пісню» Доктор «. Для цього відео і був придуманий такий образ. Мої близькі спокійно відреагували на зміну іміджу. Тато, коли вперше побачив мене зі світлим волоссям, сказав: «Ну, нічого, відросте. Це ж не зуби». Але я скажу так: «Коли ти внутрішньо нестабільний і в вічних пошуках всередині себе — тобі не хочеться змінюватися зовні. А коли ти, навпаки, спокійний і розумієш, що ти на своєму місці — хочеться змінюватися», — прокоментував Козловський прем'єру.

Режисером кліпу став Тарас Голубков, який зняв для Віталія відео на пісню «Мала, танцюй».

Раніше своєю новою роботою порадувала шанувальників Тіна Кароль, вона станцювала на роликах в ліфті в кліпі «Красиво».

А MARUV розкритикували в Мережі за надто відверте відео на пісню Candy Shop.

фото Instagram.com/vkozlovskiy

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