Позов Моргенштерна до СБУ: Окружний адмінсуд Києва таки відкрив провадження по справі

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження за позовом скандального російського музиканта Алішера Валєєва (Моргенштерн) до Служби безпеки України (СБУ), яка внесла його до переліку осіб, які представляють загрозу національній безпеці і тим самим перекрила доступ до фанів в нашій країні. Про це повідомила прес-служба суду.

«Позовна заява і додані матеріали відповідають вимогам КАСУ», — заявили в суді, додавши, що раніше позивачу було надано строк для усунення недоліків в заяві.

Суд розглядатиме справу по правилам спрощеного позовного провадження — без повідомлення учасників справи.

Як повідомлялося, позивач просить визнати протиправними дії СБУ з підготовки документів та звернення до Міністерства культури та інформаційної політики про внесення громадянина РФ Алішера Валєєва (сценічне ім'я MORGENSHERN) до переліку осіб, які представляють загрозу національній безпеці.

У червні репер збирався приїхати в Україну. У нього були заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.

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