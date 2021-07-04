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Чоловік онкохворої Анастасії Заворотнюк сильно здав після трагедії

15:22 4 липня 2021
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Чоловік тяжкохворий актриси Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов вперше за довгий час з'явився на публіці. Його фото опублікувала в Instagram Тетяна Навка — 50-річний спортсмен є одним з учасників її льодової постановки «Руслан і Людмила».

Перед глядачами чергового шоу він постав втомленим і помітно схудлим — шанувальники припускають, що фігурист дуже багато працює, щоб оплачувати дороге лікування дружини. Як відомо, Заворотнюк ось уже півтора року бореться з онкологією.

У коментарях прихильники писали, що Петро Чернишов виглядає виснаженим. Проте побажали йому і Анастасії Заворотнюк сил в боротьбі з недугою — пухлиною мозку. Як відомо, актриса перенесла кілька операцій, зараз вона продовжує лікування вдома. Сім'я ретельно оберігає її від сторонніх очей, через зміни в зовнішності артистка і сама не прагне на публіку.

Нагадаємо, що в жовтні в будинку Заворотнюк і Чернишова відбувся невелике сімейне свято — їх молодшій дочки Мілі виповнилося два роки. На це торжество були запрошені тільки найближчі друзі сім'ї і старші діти Анастасії — Анна і Майкл. Рідкісний випадок прийому гостей у знаменитостей — рідні надто побоюються, що актрису, яка як і раніше дуже слабка, можуть чимось заразити.

У червні Анна Заворотнюк зізналася — щосили намагалася зберігати позитивний настрій, але ці сили — під кінець.

Фото vmo24.ru/

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