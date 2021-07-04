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Робила аборти через Пугачову: домробітниця Примадонни Люся розповіла, чому не народила дитину

21:32 4 липня 2021
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«Найвідоміша домробітниця Росії» Людмила Дороднова, яка віддала Аллі Пугачовій і Філіпу Кіркорову 30 років свого життя, не змогла за цей час побудувати власну сім'ю. Про це вона розповіла на ток-шоу «кримнашіста» Андрія Малахова.

Люся — так сама себе називає жінка — зізнається, що дуже любить душі в своїх племінників, але власних дітей у жінки немає. За її словами, вона ніколи не хотіла створити сімейне життя.

«У тебе чоловік, діти, ти будеш знати, що ти повинна, зобов'язана. Я піклувалася про інших, вони були моїми дітьми, починаючи від Тамари Міансарової і закінчуючи Філіпом. Якби у мене були свої діти, то я не жила б цим життям», — сказала Дороднова.

Два роки Люся все-таки була одружена, але майже не бачилася з чоловіком через те, що все її життя проходило в будинку Примадонни. Вона не приховує, що після розлучення зустрічалася з чоловіками і навіть вагітніла від них, але ні разу не побажала залишити дитину.

«Аборти, і не один, я зробила. Раз я зробила перший і другий, то й третій, і п'ятий дитина мені не потрібен. У мене робота була важливіше, ніж все інше. Коли я з Аллою зійшлася, її Христині було вісім років. Я допомагала, як могла. А своя сім'я? Я не шкодую, що у мене немає ні чоловіка, ні дітей. Я б нічого не поміняла», — пояснила Люся.

Так, служіння поп-королеві виявилася для Дороднова важливіше особистого життя, про що Люся ні краплі не шкодує.

Нагадаємо, що в тому ж випуску Людмила розповіла про жорстоку бійку між Аллою Пугачовою та цілителькою Джуною, в результаті якої Примадонні нібито довелося робити операцію в Швейцарії.

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