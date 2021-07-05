«Чоловіче достоїнство у нього маленьке» — Сосєдов висловився про Моргенштерна

Репер Алішер Валєєв (Моргенштерн) звик влаштовувати шоу навколо себе і шокувати публіку. Так, нещодавно артист опублікував на своїй сторінці в Instagram оголені фотографії.

Знімки в стилі ню потрапили в руки музичного критика Сергія Сосєдова. Не менш епатажний журналіст зазначив, що статевий орган Моргенштерна — зовсім незначних розмірів.

«У кліпах він виглядає набагато старше, а тут прямо якийсь хлопчик! На голих фото він більше схожий на модель, яка демонструє талант татуювальника. Так, чоловіча гідність тут у нього маленька. Але ми ж не бачили, як „це все“ стоїть. Може, він піднімається і стає величезним!» — цитує слова Сосєдова «Співрозмовник «.

Однак критик відзначив, що Моргенштерн не в його смаку, і він не став би зустрічатися з юним артистом.

«Я люблю спекотних чоловіків-брюнетів або ж, навпаки, трепетних. Та й голені пеніси не люблю, мені здається це неприродним. Але дивитися на нього приємно: виглядає він естетично, немає вульгарності, — пояснив Сосєдов.

Не залишив без коментаря музичний критик і творчість Моргенштерна. Сергій Сосєдов назвав пісні та кліпи артиста «випорожненнями». Журналіст сказав, що репер не співає, а «вивергає нечистоти».

Як писали «ФАКТИ», під час медового місяця в Туреччині Моргенштерн раптом опинився … під крапельницею.

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