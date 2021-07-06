Скандал на Atlas Weekend: на каналі М1 пояснили, чому поцілунки MELOVIN вирізали з ефіру

На каналі М1 відреагували на несподіване зізнання MELOVIN, яка зробив камінг-аут на сцені фестивалю Atlas Weekend. Генеральний директор телеканалу Сергій Перцев пояснив, чому поцілунки артиста з дівчиною і з хлопцем не потрапили в прямий ефір.

На своїй сторінці в Facebook він стверджує, що канал нічого не вирізав. За його словами, артист не погодив свій перформанс з організаторами і режисер трансляції не знав про плани співака.

«Щоб перформанси на сцені показувало телебачення, про них треба повідомляти заздалегідь. Який же це камінг-аут, якщо режисер ПТС про нього не знав? Як то кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому і попливеш. А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте до життя-буття людей було реально прикро», — написав Сергій Перцев.

Таке пояснення не влаштувало шанувальників MELOVIN. Вони засипають соцсторінки каналу гнівними коментарями.

Українська громадська організація KyivPride на своїй сторінці в Інстаграм пише, що М1 в своїх акаунтах видаляють негативні коментарі.

«Вони підчистили всі негативні коментарі, наш теж», — пишуть на сторінці KyivPride.

Свій камінг-аут, перший в українському шоу-бізнесі, співак готував спільно з цією організацією. Хлопця для поцілунку на сцені Atlas Weekend шукали спеціально.

«Днями команда співака звернулася до нас за допомогою, щоб знайти хлопців, які хотіли б взяти участь в його камінг-аут-перформансі. Ми підібрали для шоу хлопця. Дівчину — модель Марго з телешоу „Топ-модель по-українськи“ Мел запросив сам, вона вже знімалася в одному з його останніх кліпів, де був натяк на ЛГБТ + повістку», — розповіла виданню «Слух» співзасновниця KYIVPRIDE Софія Лапіна.

Нагадаємо, під час свого виступу MELOVIN спочатку пристрасно поцілував дівчину з балету, а потім злився в «дорослому» поцілунку з хлопцем і взяв в руки прапор ЛГБТ спільноти. Свій вчинок він назвав офіційним камінг-аутом.

Підписники артиста, схоже, були шоковані його вчинком. Але більшість назвали MELOVIN сміливцем і підтримали. Серед тих, хто висловив слова підтримки, була і Злата Огнєвіч.

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