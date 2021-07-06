MELOVIN зробив камінг-аут на сцені Atlas Weekend

Перший день найбільшого музичного фестивалю в Україні Atlas Weekend, який стартував 6 липня, відзначився скандалом. Популярний виконавець MELOVIN здивував і глядачів і організаторів фесту, зробивши камінг-аут зі сцени. На головному майданчику фестивалю він з'явився з густо підведеними чорним очима, червоній куртці з шипами. Під час одного з номерів у фіналі спочатку пристрасно поцілував дівчину з балету, а потім злився в «дорослому» поцілунку з хлопцем. Нічого зі сцени Костя Бочаров (справжнє ім'я виконавця) пояснювати не став. Але глядачі не побачили цього в телевізійної трансляції, яку вів канал М1, цей епізод вирізали з прямого ефіру.

«Це був мій офіційний камінг-аут», — пізніше написав MELOVIN в Інстаграм і обурився тим, що його зізнання вважали занадто сміливим і неприйнятним для трансляції. Він вважає, що «старі склепи заважають Україні рухатися вперед». Співак каже, що своїм вчинком показав свою сутність.

«Для мене не має значення колір, віра або стать, адже любити треба людину, тіло, душу … І в той же час така любов не визнається кимось, блокується і просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права і свободи повинна мати цензуру? Якщо не має, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України», — написав MELOVIN під тим самим відео.

Підписники артиста, схоже, були шоковані його вчинком. Але більшість назвали MELOVIN сміливцем і підтримали. Серед тих, хто висловив слова підтримки, була і Злата Огнєвіч.

Нагадаємо, ще один скандальний момент на Atlas Weekend — виступ російського співака Валерія Меладзе, проти якого виступили активісти. Вони вимагають скасувати концерт артиста, який виступав на приватних заходах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Також Меладзе образив українську співачку Олю Полякову, назвавши її фріком в купальнику. Артистка за словом в кишеню не полізла і дала йому жорстку відсіч, поставивши запитання про Крим, війні на Донбасі та Путіна.

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