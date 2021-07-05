«Знатно пригоріло»: Полякова відреагувала на скандальну заяву Меладзе

Українська співачка Оля Полякова відреагувала на образливі слова на її адресу з боку Валерія Меладзе.

На її думку, «знатно пригоріло», раз «серйозний грузин» так бурхливо пояснює давню історію зі своїм братом.

Артистка з глузуванням зазначила, що «по-чоловічому» Валерій уникнув відповіді на питання про харасмент його брата щодо Ані Лорак. Він хотів захистити Костянтина, але не знайшов нічого кращого, як образити жінку, яка підтримала свою колегу. Полякова ще раз зазначила, що Ані Лорак зацькували і вона відмовилася від своїх слів. Хоч все було ясно і зрозуміло. Простіше було визнати, що були молоді і гарячі, а дівчат красивих на кастингах вистачало. Тепер у Лорак почалися неприємності з бізнесом у Росії.

Полякова уточнила, що обидва брати Меладзе «сидять на двох стільцях». Вони спокійно працюють як в Україні, так і в Росії. Костянтин Меладзе бере участь і в нацвідборі на «Євробачення» в Україні, і в журі російського «Голосу».

Вже 7 років пройшло з того часу, як Росія анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі. Але брати Меладзе начебто про це і не чули. Вони позиціонують себе поза політикою. Тільки якось давно Валерій обмовився, що хтось колись розпалив цей конфлікт.

Полякова відзначає, що така позиція обом «справжнім грузинським чоловікам» дуже вигідна, адже вона дає можливість «сидіти на двох стільцях», заробляючи гроші як в Україні, так і в Росії. А для Лорак в Україні місця немає.

Днями Валерій приїжджає з концертом у нашу країну, де тривалий час жив і навчався. Зрозуміло, що у нього російське громадянство. А Україна його цікавить тільки як майданчик для заробляння грошей. Але у нього в Києві обов'язково поцікавляться, як він ставиться до окупації Криму, до російської агресії.

У своєму монолозі Полякова зазначила, що думка Меладзе про неї її абсолютно не хвилює. Але така позиція співака, хамство і образи тільки розпалили в ній бажання продовжити тему харасменту. І не просто продовжити, а з подробицями.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Собчак Меладзе розповів, як довгий час жив на дві сім'ї і що змусило його піти від першої дружини.

Фото Instagram / polyakovamusic

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