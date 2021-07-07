Тіні «знову 17»: Кароль залізла у шафу до молодого блогера і стала виглядати як дівчинка

Популярна співачка Тіна Кароль, яка стала хедлайнером першого дня фестивалю Atlas Weekend у Києві, спантеличила своїх шанувальників, коли тіктокер Олег Машуковський опублікував в Instagram кілька постів за її участі.

В одному з них розміщений ролик, у якому хлопець у власній квартирі повсюди натикається на Тіну Кароль — відкриває двері холодильника і чує її пісню «Красиво». Такі ж «бачення» відбуваються з ним при ввімкненні чайнику і виконанні інших дій. Зрештою хлопець підходить до шафи, відкриває дверцята і натикається на Тіну Кароль, яка наспівує слова із приспіву: «Зводить мене з розуму».

Мабуть, за задумом творців ролика, блогер вирішує, що у нього трохи «поїхав дах». «Ти мене зводиш з розуму», — йдеться у коментарі до відео.

Також Машуковскій розмістив ще один ролик, в якому вони з Тіною грають в «асоціації» — називають ім'я і додають прізвище, яке пов'язане з ним. І при імені «Олег» Тіна називає «Меньшиков», чим розчаровує юнака — він чекав, що співачка назве його прізвище.

В цілому, Тіна і тіктокер повеселилися на славу, а глядачі пораділи за зірку і її шанувальника. Але найбільше їх вразив вигляд співачки — вона різко помолодшала, стала веселою і пустотливою.

«Скільки років Тіні Кароль… Якби я не знала її, подумала б, що це дівчинка років 17», — пишуть користувачі.

Також вони жаліються, що у них самих вдома немає «такої шафи».

Нагадаємо, що нещодавно Тіна Кароль випустила новий кліп «Красиво», в якому були сексуальні танці на роликах у ліфті.

Фото зі сторінки Олега Машуковского в соцмережах.

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