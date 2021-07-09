«Стрункі ніжки!»: Пугачова у мінішортах оголила ноги та пересварила шанувальників

Примадонна російської естради Алла Пугачова поруч зі своїм молодим чоловіком Максимом Галкіним намагається виглядати набагато молодшою за свої роки і їй це вдається. Співачка помітно пострункішала й покращала. Проте багато шанувальників не можуть прийняти цей факт і сперечаються, чи можна в сімдесятирічному віці поводитися, як 30-річна жінка. Про це пише «Телепрограма».

Так, на одному з фанатських сайтів з'явився знімок Алли Борисівни дворічної давнини — співачка разом з Максимом Галкіним стоїть на галявині біля будинку, надівши мінішорти. На знімку добре видно її стрункі ноги.

Багато шанувальників відзначили сміливість 72-річної співачки й висловили їй схвалення.

Водночас знайшлися і ті, хто вважає, що так оголятися можуть тільки молоді, а бабусі повинні поводитися відповідно до віку.

Відомий в Росії стиліст-іміджмейкер Анжеліка Гарсан під час розмови з журналістом Teleprogramma.pro гідно оцінила один з повсякденних образів Пугачової, похваливши співачку за сміливість.

«У Алли Борисівни — саме для її випадку — актуальний і доречний образ. Що я маю на увазі під словами «її випадок»? Звичайно, вік. У 72 роки всі виглядають по-різному. Пугачова ж прекрасна! Її фігура і вага дозволяють носити шорти довжиною вище коліна і демонструвати стрункі ніжки.

Дуже здорово, що вона використовувала такий стилістичний прийом, як поєднання в одному луку великої клітини й нестандартного ременя.

Аксесуари тут теж до місця. Образ вийшов гарний і гармонійний. Це приклад того, як потрібно виглядати, якщо зібрався відпочити на вихідних. Здорово! « — похвалила співачку іміджмейкер.

Тому всі суперечки, схоже, вирішені. І будь-яка жінка у поважному віці може надягати будь-які аксесуари — якщо це не виглядає вульгарно і доставляє радість їй самій та оточенню.

Нагадаємо, Пугачова завжди намагається бути в тренді. Так на ювілеї своєї старшої доньки Крістіни Орбакайте Примадонна «запалювала» у розкішній сукні з вишивкою від модельєра Валентина Юдашкіна.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в улюбленої багатьма співачки з'явилася тезка — у її племінника Влада Пугачова народилася дівчинка, яку назвали Аллою. Зоряна бабуся сім'ї допомагає, але з онукою знайомитися поки не поспішає.

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