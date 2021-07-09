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Капітан- «пупсик»: Василиса Фролова влаштувала синові першу прогулянку на воді

15:24 9 липня 2021
Василиса Фролова

Телеведуча Василіса Фролова та її синочок Родіон активно проводять літо-2021: побувавши на джаз-фесті у Львові, вони вирішили разом покататися річкою.

Знімками цієї пам'ятної події — першого знайомства малюка з великою водою — мама поділилася в Instagram .

«Непогана у людини перша водна прогулянка. Початок покладено», — підписала вона знімок, на якому тримає маленького Родіона на руках. Сам малюк при цьому підозріло розглядає все навколо.

На інших знімках щаслива мама вже передала сина чоловікові, і насолоджується променями лагідного літнього сонця.

Нагадаємо, раніше у програмі «Світське життя» Фролова зізналася, що наразі вона знаходиться у стані так званого «бебі блюзу». Також вона розповіла, що у її дитини немає няні і вона «кайфує» від материнства. Періодично телеведучій допомагає її мати.

Нагадаємо, що за словами Фролової, вона завагітніла від продюсера Дмитра Котеленця відразу після першого сексу, хоча до цього довгі роки намагалася зачати дитину, але все було безуспішно. Хлопчика назвали Родіоном, але батьки часто жартома звуть сина Агюстом.

Фото Васілиси Фролової із соціальних мереж.

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