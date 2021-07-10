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Шоу-бізнес

«Любов не треба шукати»: Ані Лорак зачарувала фанатів стильним чином

11:06 10 липня 2021
Ані Лорак

Українська співачка, що живе і виступає в Росії, Ані Лорак порадувала своїх шанувальників новими фото в Instagram.

«Любов не потрібно шукати, якщо вона завжди живе всередині! Всім класних вихідних!» — написала вона.

Шанувальникам сподобалися нові фотографії співачки і вони в коментарях дуже захоплюються нею.

«Відразу видно українську красу! Ви неймовірно красива, нескінченно можна дивитися на вас!» — написала одна з них.

Як писали «ФАКТИ», раніше співачка оголосила конкурс серед шанувальників, запропонувавши їм зробити кавер на пісню «Роздягнена» і пообіцявши переможцю новий iPhone 12.

Фото: Instagram Ані Лорак

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