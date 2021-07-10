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«Я доросла людина»: Вакарчук прокоментував чутки про роман з 23-річною красунею

15:32 10 липня 2021
Святослав Вакарчук

Знаменитий український музикант, лідер легендарної групи рок-групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, якого після розставання з цивільною дружиною Лялею вже бачили в компанії молодих дівчат, зізнався в нових стосунках — з 23-річною виконавицею Віталіною Мусієнко.

Віталіна Мусієнко

Проте в коментарі Обозрєвателю він назвав ці відносини винятково творчими і робочими, адже Мусієнко, за його словами, є «дуже талановитою дівчинкою».

«Сподіваюся, що у неї все буде дуже добре з точки зору її майбутньої сольної кар'єри», — підкреслив він, назвавши чутки про нову кохану «дурощами».

Нагадаємо, що Святослав Вакарчук був одружений з Фонарьовою більше 20 років, але пара оголосила про розрив, не пояснюючи причин.

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