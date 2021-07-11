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«Моя коняка «: Могилевська» помстилася «красунчику, який залицявся до Кароль та Гросу

22:56 11 липня 2021
Могилевська

Після «легкої перемоги» над популярною співачкою Тіною Кароль блогер Олег Машуковський засвітився в компанії ще однієї, не менш розкрученої медійної персони — виконавиці Аліни Гросу.

Про це юнак написав у своєму Instagram.

Виявилося, що молоді люди беруть участь у масштабному шоу «Співають всі», де задіяні 100 зірок. Знаменитості, які зібрані з різних сфер, будуть оцінювати виступи українців. Гросу ж буде однією з суддів.

Можливо, саме тому молодий серцеїд вирішив зав'язати з нею дружні стосунки. І навіть запропонував приїхати в його будинок, де живуть тіктокери.

«Аліна приїде в TikTok будинок і ми розвалимо все», — заявив блогер.

Але, врешті-решт, «героя-коханця» спіткала розплата: Наталя Могилевська не «повелася» на його розповіді і взяла в оборот хлопця.

У своєму акаунті співачка розмістила ролик, в якому веде молодого «бичка» на прив'язі і навіть боїться його, бо знає, що той може «вкусити».

Відео викликало сміх і жартівливі коментарі користувачів.

А подібний фінал «блискучої кар'єри» блогера виглядає цілком закономірним: не потрібно бігти відразу за великою кількістю зірок.

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