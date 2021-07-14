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Шоу-бізнес

Кому дістанеться спадок колишнього чоловіка Пугачової

22:36 14 липня 2021
Стефанович

Після смерті другого чоловіка Алли Пугачової Олександра Стефановича залишилося кілька об'єктів нерухомості, пише «Стархіт» .

На режисера був записаний будинок у селі Власьево Волоколамського району. Також у Стефановича є квартира в Москві недалеко від Патріарших ставків. Площа житла 101,3 квадратних метрі. Вартість з кадастру близько 35 мільйонів рублів. На думку фахівців, така нерухомість на ринку може коштувати в три рази дорожче.

Великих грошових накопичень постановник не запрацював.

Як відомо, у режисера не було дружини і дітей. Після розлучення з Аллою Пугачовою у 1981 році, Стефанович кілька разів намагався створити сім'ю. Однак жоден його роман так і не закінчився шлюбом.

Нагадаємо, саме Стефанович вплинув на сценічний образ Пугачової і на розкручування зірки в пресі. Але пара розлучилася зі скандалом. Після розлучення колишнє подружжя практично не спілкувалися.

Зараз Алла Борисівна одружена з Максимом Галкіним. Попри різницю у віці, чоловік і жінка разом вже 20 років, в офіційному шлюбі — 10. Вони виховують прекрасних двійнят — Лізу і Гаррі. Галкін часто публікує фото і відео своєї сім'ї з в соцмережах.

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