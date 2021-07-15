«До гінеколога можна не ходити «: Каменських розкритикували за знімок в провокаційній позі

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка часто публікує свої відверті фото, показала в Instagram знімки з відпочинку на яхті. Співачка разом з чоловіком Потапом відновлює сили, готуючись до майбутніх концертів.

При цьому Настя позує в блакитному бікіні-бандо, демонструючи струнку фігуру і довгі ноги.

На одному кадрі артистка зображена стоячи із піднятими руками, на іншому — сидячи з широко розставленими ногами, на третьому — сидячи спиною до фотографа і схрестивши ноги.

«Це велике щастя, мати можливість відпочиваючи працювати. Сьогодні ще одну сцену запалимо», — підписала вона знімок.



Фанати оцінили всі три фотознімки, зазначивши красу дівчини: «Ух, як сміливо»; «Оу, легше»; «Красуня! Сексі!»; «Настя, ти найкрасивіша у світі»; «Пощастило Потапу»; «Фігура, голос, волосся і обличчя — втілена досконалість»; «Чарівність».

Але другий знімок викликав у моралістів цілий шквал критики.

«Ну, все, з усіх боків показала, до гінеколога можна вже і не ходити», «Навіщо так широко?» «Друге фото нагадало відразу Волочкову», «Волочкова відпочиває», — пишуть шанувальники.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських шокувала шанувальників новим оголеним знімком. На фото в Instagram вона постала в рожевих трусиках з мереживом, при цьому груди сором'язливо прикрила руками.

Фото Instagram / kamenskux

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