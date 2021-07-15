Шикарна жінка: 58-річна Демі Мур вразила шанувальників селфі в бікіні

58-річна голлівудська актриса Демі Мур, яка нещодавно разом з трьома своїми дочками знялася в рекламі купальників, порадувала фанатів селфі в бікіні, зробленими під час відпочинку на грецькому острові Санторіні.

«Готуємося до ще одного дня у раю», — підписала свій пост в Instagram Мур, яка позувала в номері готелю та на тлі Егейського моря.

Шанувальників Демі привела в захват її бездоганна фігура. «Шикарна жінка», «Прекрасна, як завжди», «Виглядаєте приголомшливо … Прекрасна 30-річна» — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що дочка Демі Мур і Брюса Вілліса поділилася сексуальними фото — після того, як тролі розкритикували її фігуру.

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