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Хороша та порядна людина: стало відомо про реакцію Примадонни на смерть колишнього чоловіка Олександра Стефановича

10:02 15 липня 2021
Пугачова

Попри те, що після розлучення Алли Пугачової та Олександра Стефановича колишнє подружжя практично не спілкувалися, Примадонна переживає з приводу смерті свого другого чоловіка. Про це продюсер групи «Лагідний травень» Андрій Разін розповів NEWS.ru.

За його словами, Алла Борисівна зараз співчуває, шкодує. Вона не радіє тому, що більше на ток-шоу її другий чоловік не розповість про їхнє сімейне життя.

«Тому що Алла Борисівна — хороша, порядна людина», — сказав Разін.

Продюсер уточнив, що з усіх п'яти офіційних чоловіків співачки Стефанович показав себе самим непорядним. На його думку, режисер сильно перебільшував свої заслуги, коли говорив, що саме він «зробив» зі співачки зірку.

«Макс Галкін нормальний, Філіп Кіркоров гідний, Женя Болдін прекрасний, Миколас Орбакас — взагалі, я вважаю, один з кращих виборів у життя Пугачової. А Стефанович — зрадник», — так оцінив чоловіків Примадонни Разін.

Нагадаємо, в Олександра Стефановича залишилася елітна нерухомість у Москві, яку можна дуже вигідно продати. А спадкоємців у нього немає. Після розлучення з Пугачовою у режисера було кілька романів, але жоден з них не закінчився шлюбом.

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