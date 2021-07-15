Переписала особняк на маму: онкохвора Заворотнюк залишила чоловіка без житла

Відомій актрисі Анастасії Заворотнюк, яка кілька років бореться з онкологічним захворюванням, останнім часом стало трохи краще.

Попри те, що «няня Віка» як і раніше не з'являється на публіці, вона змогла оформити деякі майнові питання.

Зокрема, заміський будинок у селі Крекшино під Москвою Анастасія офіційно переписала на свою маму. Про це повідомив режисер Анатолій Демидов, передає «КП».

«Право власності перейшло матері. Можливо, так Анастасія вирішила подбати про майбутнє мами на випадок непередбачених обставин … А, можливо, це був спосіб захистити майно, щоб його не арештовували за борги пристави. По суті, через хворобу Заворотнюк втратила всі свої фірми, було не до роботи», — заявив Демидов.

Відомо, що Заворотнюк давно пересувається в інвалідному візку. У підмосковному особняку у Крекшино є кілька помічників по господарству: няня для маленької доньки, домробітниця, водій, охорона та доглядальниця для самої актриси.

За словами Демидова, багато російських артистів намагаються допомогти родині у такій складній ситуації. Чоловік Анастасії Петро Чернишов працює у льодовому шоу під керівництвом Тетяни Навки. У нього в шоу високі гонорари. Сама Навка неодноразово допомагала сім'ї значними грошовими сумами. Істотно матеріально допомагали Алла Пугачова і Максим Галкін.

Рідні намагаються, щоб Анастасія в міру можливості вела нормальний спосіб життя. Актрисі роблять макіяж і манікюр. До неї ходить масажист, а лікувальну гімнастику проводить спеціально найнятий тренер.

Заворотнюк стала мамою втретє у 47 років. Злі язики стверджують, що актриса пішла на процедуру ЕКО. Нібито гормональна терапія спровокувала розвиток злоякісної пухлини.

Нагадаємо, чоловік Заворотнюк Петро Чернишов багато працює, щоб забезпечити сім'ї гідне життя. Вперше за довгий час він з'явився на публіці. 50-річний спортсмен бере участь у льодовій постановці «Руслан і Людмила», яку зараз трупа Навки привезла в Сочі.

Сама олімпійська чемпіонка показала, як відновлює сили у Червоній Поляні, і нарвалася на жорстку критику.

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