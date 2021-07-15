«Був дуже ерудованою людиною»: стало відомо, за що Алла Пугачова вдячна екс-чоловіку Олександру Стефановичу

Після смерті другого чоловіка Алли Пугачової Олександра Стефановича (нагадаємо, він помер від наслідків Коронавірусние захворювання) в ЗМІ почали публікувати цитати з попередніх заяв Примадонни про нього.

Суть їх зводиться до того, що вона має до нього почуття вдячності, адже саме він звів її з багатьма корисними для кар'єри людьми, повідомляє СтарХіт.

«Він (Стефанович. Авт.) Багато чого знав, перераховував купу поетичних збірок. Деякі речі для мене були зовсім невідомі. Мене завжди тягнуло до людей, які могли душевно збагатити. .Я до сих пір вдячна йому за те, що він ввів мене в світ художників якихось цікавих. Познайомив з людьми, з якими я б сама ніколи не познайомилася», — говорила співачка журналістам у 2011 році.

Згодом, правда, вона нарікала, що в період шлюбу режисер повністю контролював творче життя своєї коханої — доходило навіть до того, що він пояснював Примадонні, кому, як і коли давати інтерв'ю.

Крім того, саме Стефанович наполіг на тому, щоб пісні, які вона писала, підписувалися псевдонімом Борис Горбонос.

«Мені хотілося, щоб до цих пісень ставилися об'єктивно, тому я випускала їх під псевдонімом, як нікому не відомий композитор. У мого другого чоловіка в школі був такий однокласник, який його постійно ображав. І коли зайшла мова про псевдонім, Стефанович запропонував використовувати прізвище цієї людини, щоб помститися їй», — розповідала Примадонна в 1993 році.

Нагадаємо, після смерті Стефановича стало відомо, що у нього не залишилося спадкоємців, які могли б отримати належну йому елітну нерухомість в Москві.

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