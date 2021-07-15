«Виглядає неповноцінно»: дружини Меладзе обмінялися їдкими «компліментами» в соцмережах

Дружини Валерія Меладзе вступили в заочну суперечку, коли Альбіна Джанабаєва вирішила в своєму Instagram висловитися про любов і совість, які, згідно з її спостереженням, правлять світом.

«Ми не завжди це помічаємо, як не помічаємо повітря, яким дихаємо. Але відчуваємо задуха, коли свіжого повітря нам не вистачає … Це не просто метафора, це життя. Нелюбов і неповагу методично і планомірно руйнують, навіть найміцнішого», — написала вона.

Ірина Меладзе визнала ці слова смішними, і вказала, що мірилом совісті є сором.

«На Русі про безсовісного людини завжди говорили:« ні сорому, ні совісті. » Тобто, якщо людина втратила сором, відповідно і совість. Це індикатор, показник морального стану. Совість - це дар Божий і голос її може з часом затихати, якщо людина не прагне жити співзвучно істині. Про таких людей кажуть, що «совість заснула» або ж він безсовісний. При цьому, людина виглядає неповноцінно, оскільки в голові гоголь-моголь і керують ним інстинкти », - написала вона на своїй сторінці, закликавши «стежити за собою, щоб не смішити оточуючих».

Примітно, що користувачі мережі в основному підтримали Ірину, дорікнувши Альбіні й за те, що вона закрила коментарі до свого посту.

Відзначимо, що перша дружина Меладзе часто буває гостею телеефірів, розповідаючи, що розлучення коштувало їй п'яти років життя, а в одному з останніх інтерв'ю навіть … подякувала всім, хто доклав руку до розставання з чоловіком: «Сьогодні, озираючись назад, я навіть вдячна всім цим людям, тому що інакше б, напевно, мене було б «не розбудити», — сказала вона в інтерв'ю Борису Корчевнікову.

Примітно, що в одному з інтерв'ю вона також заявляла, що пробачила суперницю.

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