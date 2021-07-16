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Шоу-бізнес

Ані Лорак вперше за сім років дасть концерт в Україні: де і коли

20:09 16 липня 2021
Ані Лорак вперше за сім років дасть концерт в Україні: де і коли

Українська співачка Ані Лорак, яка виступає в Росії, у серпні дасть два концерти в Одесі.

Згідно з оголошенням, розміщеному на сайті concert.ua, Лорак вийде на сцену нічного клубу Itaka 16 і 17 серпня.

Анонс організаторів стверджує, що зірка виконає пісні «Забирай рай», «Життя віддам», «Я і ти», «Я з тобою» та інші.

Ціна квитків на виступ співачки варіюється від 900 до 7,5 тисячі гривень.

Відзначається, що в останній раз Лорак виступала в Україні сім років тому.

Нагадаємо, на початку липня 2021 співачка знову прилетіла до Києва, пообіцявши українцям «щось дуже цікаве».

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