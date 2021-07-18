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Шоу-бізнес

Позитив заявив, що «закоханий» у Мішель Андраде

11:18 18 липня 2021
Позитив і Мішель Андраде

Після розставання з дружиною Ганною Андрійчук популярний співак Олексій Завгородній (Позитив) став вважатися холостяком, якому варто позаздрити. Тому не дивно, що деякі шанувальники приписують йому романи з партнерками по сцені та кліпам.

Однією з потенційних кандидаток на серце Олексія вважається й підопічна Потапа Мішель Андраде. Про відносини з нею Позитив розповів у недавньому інтерв'ю Славі Дьоміну.

За словами Олексія, Мішель дуже легка людина. Це стало зрозумілим ще на початку, коли артисти випустили перший кліп з групою «Мізки». Вона дуже талановита і багатогранна, красива, сексуальна. Але Позитив відноситься до неї більше, як до сестри.

«Я можу сказати, що закоханий в Мішель як в артистку, як в людину, але навряд чи у нас щось вийде», — уточнив співак.

Нагадаємо, попри розлучення з другом Потапа Позитивом, його ексдружина Анна Андрійчук залишається однією з кращих подруг Насті Каменських. Дівчата часто проводять час разом.

А друзі Потап і Позитив теж тісно спілкуються. Нещодавно вони шокували публіку на фестивалі Atlas Weekend.

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