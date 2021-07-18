«З віком все більше схожий на Філіпа»: шанувальники Стоцької здивувалися зовнішній «схожості» її сина з Кіркоровим

Співачку, що народилася в Києві, але внесену в базу сайту «Миротворець», Анастасію Стоцьку до заміжжя підозрювали в романі з «королем естради», відомим «кримнашистом» Філіпом Кіркоровим, з якого СБУ тимчасово зняла санкції. Настя, певна річ, все спростовувала, але, схоже, опубліковане нею днями в Instagram фото доводить зворотнє.

Напередодні старшому синові Анастасії виповнилося 10 років. Артистка опублікувала милу фотографію підростаючого спадкоємця, привітавши його з першим ювілеєм.

«Моя любов», — підписала кадр Стоцька.

Згідно з офіційними даними, батьком хлопчика є вірменський ресторатор і підприємець Сергій Абгарян. При цьому Анастасія щільно спілкувалася з Кіркоровим до того, як зустріла Абгарян. Користувачі Мережі вважають, що юний Олександр схожий саме на Філіпа Бедросовича, а не на офіційного батька.

«З днем народження Філіпа, ой, Сашу», «Та це ж Філіп вилитий», «Немов на копірі розмножили», «Очі кіркоровські, один в один», «Та тут явно Філіп пробігав», «Ні, ну після цього переконувати мене в тому, що Філя не є батьком цього дива, просто безглуздо», — висловлюються прихильники.

Нагадаємо, що кілька років тому Анастасія Стоцька вже висловлювалася з приводу фізичного подібності своїх дітей з Кіркоровим. За словами співачки, їй «смішно» чути розмови про те, що Філіп Бедросович є батьком її нащадків. Однак зовнішня схожість дійсно є, чому вони самі дивуються.

«Ми самі дивуємося, ми дивуємося: як так, що вони дійсно так схожі?» — заявляла Стоцька.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Мережі були вражені схожістю сина Кіркорова Мартіна і сина Алли Пугачової Гаррі.

Фото: instagram.com/fkirkorov

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